Сергей Жаворонок покидает пост директора Псковской филармонии
Сергей Жаворонок покидает пост директора Псковской областной филармонии. Информацию об этом ПАИ подтвердили в двух источниках.
Новым руководителем филармонии станет Марина Николаева, ранее занимавшая руководящие должности в Псковском академическом театре драмы им. Пушкина.
Сергей Жаворонок возглавлял филармонию с февраля 2022 года.
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