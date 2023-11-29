12 незаконно находящихся в России иностранцев выявили в Псковской области
12 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории России, выявили полицейские в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
Установлено, что по истечению срока действия виз, иностранные граждане не выехали за пределы России в установленный срок. По данному факту Псковский городской суд принял решение об их принудительной депортации. Пока мигранты будут содержаться в Центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства МВД России.
Отметим, что мероприятия проходили в рамках комплексной оперативно-профилактической операции, направленной на выявление и пресечение каналов незаконной миграции граждан.
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