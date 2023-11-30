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Экономика

60 заявлений о защите конкуренции рассмотрено в Псковской области за год

60 заявлений о защите конкуренции рассмотрено в Псковской области с начала года, сообщила руководитель УФАС России по Псковской области Ирина Белоконь на пресс-конференции в четверг, 30 ноября, передает корреспондент ПАИ.

Больше всего заявлений подано в сфере электроснабжения – 13, а также нефтепродуктов и газоснабжения – 5. 

По результатам их рассмотрения УФАС 43 раза отказало в возбуждении дела, установило восемь нарушений, а также выдало пять предупреждений. Также УФАС рассмотрело 241 заявление о нарушении правил технологического присоединения и выявило 118 нарушений. 

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