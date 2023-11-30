В Псковской области УФАС наложило более 10 млн рублей штрафов за нарушение правил технологического присоединения

13:00, 30 ноября 2023, ПАИ

УФАС России по Псковской области за 9 месяцев 2023 года наложило более 10 млн рублей штрафов за нарушение правил технологического присоединения. Об этом на пресс-конференции в четверг, 30 ноября, сообщила глава ведомства Ирина Белоконь, передает корреспондент ПАИ.

Из наложенных штрафов взыскано пока более 5 млн рублей, отметила она.

Также за нарушение правил технологического присоединения в этом году было рассмотрено 21 дело в отношении ПАО «Россети Северо-Запад», АО «Газпром газораспределение Псков» и АО «Оборонэнерго», уточнила Ирина Белоконь.