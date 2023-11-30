Более сорока нарушений законодательства о закупках выявлено в Псковской области

13:08, 30 ноября 2023, ПАИ

44 нарушения законодательства о закупках выявило УФАС России по Псковской области за 9 месяцев 2023 года, сообщила руководитель УФАС России по Псковской области Ирина Белоконь на пресс-конференции в четверг, 30 ноября, передает корреспондент ПАИ.

Кроме того, было выявлено восемь нарушений законодательства в сфере рекламы.

Большинство заявлений на нарушение закона о рекламе поступает от граждан, отметила глава ведомства. «Если брать возбужденные дела, то они касались фактов размещения ненадлежащей рекламы, в частности: звуковой рекламы, рекламы поверки счетчиков газа и воды на дому, содержащей недостоверную информацию об организации, предоставляющей услуги, финансовых услуг. В 72 % от общего количества нарушений вынесены решения об отказе в возбуждении дела в связи с тем, что информация, указанная в заявлениях, не относится к рекламе», – сообщила Ирина Белоконь.