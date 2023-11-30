Изменения внесли в доходные и расходные статьи бюджета Псковской области

13:11, 30 ноября 2023, ПАИ

Доходы областного бюджета текущего года увеличены на 478 млн 249 тысяч рублей, расходы возросли на 578 млн 249 тысяч рублей – новые параметры депутаты Псковского областного Собрания утвердили на ноябрьской сессии сегодня, 30 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Основной рост доходов связан с увеличением собственных налоговых поступлений. Перевыполнение плана по налогу на прибыль организаций составляет почти 425 млн рублей, по НДФЛ – 213 млн рублей.

Размер федеральных субсидий и субвенций также увеличился, при этом цифра общего объёма доходов по группе «Безвозмездные поступления» стала меньше из-за переноса на следующий год части мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры в военном городке «Остров-3».

В соответствии с новыми траншами и перераспределением средств внутри расходных статей дополнительное финансирование получит ряд госпрограмм. Более 229 млн рублей выделено на погашение просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений здравоохранения, образовавшейся за счёт средств ОМС. На 84 млн рублей увеличены бюджетные ассигнования на дооснащение районных больниц и региональных эндокринологических центров оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля состояния пациентов с этим заболеванием. За счёт перераспределения средств 9,6 млн рублей предусмотрено для подготовки и благоустройства земельных участков под установку модульных ФАПов.

Дополнительные средства, превышающие 42 млн рублей, предусмотрены на оплату расходов за коммунальные услуги и расходов на питание в государственных образовательных учреждениях. Также увеличены лимиты на оплату труда в государственных образовательных учреждениях. 93 млн рублей направляются на завершение строительства социального городка в Пскове, дополнительные средства также предусмотрены на закупку оборудования для учреждения.

В рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» за счёт казначейского кредита предусмотрено 400 млн рублей на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования. Увеличены субсидии организациям, осуществляющим бесплатные перевозки школьников и педагогических работников. Также на 25,8 млн рублей возросли расходы на обеспечение равной доступности транспортных услуг на территории области для отдельных категорий. Без малого 30 млн рублей получат муниципальные образования на осуществление дорожной деятельности. Кроме того, на 21,3 млн рублей увеличатся субсидии на содержание автомобильных дорог регионального значения.

На субсидии предприятиям ЖКХ в обновлённом бюджете дополнительно предусмотрено 180,5 млн рублей.

На 23,4 млн рублей увеличено финансирование госпрограммы «Развитие лесного хозяйства» – дополнительные средства получат лесничества и противопожарный лесной центр.

На развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях дополнительно направляется более 203 млн рублей.

Общий объём государственной программы «Поддержка развития местного самоуправления в Псковской области» остаётся без изменений, но за счёт нераспределённого резерва предусмотрено 8 млн рублей для поощрения достижений наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, а также 9,5 млн рублей – на дотации победителям конкурса «Лучшее поселение Псковской области».

С учётом всех внесённых изменений доходы областного бюджета на 2023 год составят 59 млрд 387 млн 741 тысячу рублей, расходы – 63 млрд 102 млн 249 тысяч рублей.