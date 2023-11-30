Должности и размер оплаты труда служащих в округах Псковской области урегулированы законодательством

15:25, 30 ноября 2023, ПАИ

Законодательство Псковской области дополнено правовыми нормами, касающимися должностей муниципальной службы в муниципальных округах. Нормативно-правовые акты, регулирующие квалификацию должностей и оплату труда муниципальных служащих, депутаты Псковского областного Собрания приняли на 26-й сессии сегодня, 30 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В феврале этого года восемь районов области были преобразованы в муниципальные округа, для формирования в них органов местного самоуправления установили переходный период.

Принятые законы дополняют реестр должностей муниципальной службы наименованиями должностей муниципальных служащих в округах, уточняют перечень выборных муниципальных должностей, а также предусматривают дополнение системы оплаты труда, что потребует выделения дополнительных денежных средств из областного бюджета в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных округов.

Изменения в законы «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в Псковской области», «Об организации муниципальной службы в Псковской области» и «О реестре должностей муниципальной службы в Псковской области и перечне выборных муниципальных должностей в Псковской области» вступают в силу по истечении десяти дней после дня их официального опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие с 20 сентября 2023 года.

Напомним, что в Псковской области создано восемь муниципальных округов: Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский.