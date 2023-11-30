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Политика

Михаил Ведерников: Псковская область сегодня – перспективный и динамично развивающийся регион

Как изменилось отношение к Псковской области за пять лет работы, рассказал губернатор региона Михаил Ведерников на XXIX конференции Псковского регионального отделения «Единой России», которая проходит в Пскове сегодня, 30 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

Михаил Ведерников: Псковская область сегодня – это перспективный и динамично развивающийся регион. Фото здесь и далее: ПАИ

«Сегодня на практике удалось решить подавляющее число задач, которые мы перед собой ставили пять лет назад. Люди это видят и поддерживают нас. Псковская область сегодня – это перспективный, привлекательный, динамично развивающийся регион с чётким планом по развитию экономики и социальной структуры», – отметил он.

Глава региона также подчеркнул, что удалось переломить отношение к Псковской области, как внутри неё, так и на общероссийском уровне. «Хочу привести интересный пример, ещё несколько лет назад при запросе в поисковике, рядом со словами «Псковская область» высвечивались первыми слова «вымирает» и «депрессивная». Сам вчера попробовал со своего компьютера ввести название нашего региона и сейчас у большинства пользователей выскакивает строка «купить дом» или «куда поехать», – поделился Михаил Ведерников.

Этот пример наглядно показывает, как поменялось восприятие Псковской области в глазах людей, заметил Михаил Ведерников

«Все положительные изменения, которые происходят в последнее время с регионом напрямую связаны с решением нашего президента. Нет ни одной сферы, которая не получила бы значимый импульс благодаря либо его системным, либо абсолютно адресным и точечным решениям в отношении Псковской области», – заключил губернатор.

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