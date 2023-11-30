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Политика

Более 50 млрд рублей привлекли в Псковскую область благодаря нацпроектам

Более 50 млрд рублей привлекли в Псковскую область благодаря президентским национальным проектам. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников на XXIX конференции Псковского регионального отделения «Единой России», которая проходит в Пскове сегодня, 30 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

Более 50 млрд рублей привлекли в Псковскую область благодаря нацпроектам. Фото: ПАИ

«По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина реализуются национальные проекты, по которым с 2019 года мы привлекли в Псковскую область более 50 миллиардов рублей. Сумма серьёзная и направлена она на модернизацию всех ключевых сфер и направлений», – подчеркнул Михаил Ведерников.

«В регионе реализованы масштабные инфраструктурные проекты: Перинатальный центр, несколько корпусов новой инфекционной больницы, новые школы, детские сады, обновлённые магистрали, мосты, заводы, проекты в сфере промышленности, экономики. Также благодаря поддержке президента был построен учебно-лабораторный корпус, который позволит в ближайшее пять лет кардинально снизить дефицит медицинских кадров», – перечислил достижения глава региона.

Кроме того, несколько миллиардов рублей будет инвестировано в коммунальную инфраструктуру, уточнил он.

«Псковская область сегодня – это перспективный, привлекательный, динамично развивающийся регион с чётким планом по развитию экономики и социальной структуры», – подчеркнул Михаил Ведерников.

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