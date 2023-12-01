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Экономика

Псковичам напомнили, что истекает срок своевременной уплаты налогов за 2022 год 

1 декабря 2023 истекает срок своевременной уплаты налогов за 2022 год. Об этом жителям Псковской области напоминают в Управлении ФНС России по Псковской области.

«В ваш Личный кабинет направлено налоговое уведомление, в которое включены расчеты по имущественным налогам и налогу на доходы физических лиц. Уплатить налоги можно с помощью сервисов «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Уплата налогов и пошлин» на официальном сайте ФНС России или в банке, МФЦ, на почте, распечатав уведомление», – отметили в налоговой службе.

В случае возникновения вопросов по уплате налогов жители Псковской области могут лично обратиться в налоговый орган. Можно воспользоваться предварительной записью на прием по телефону контакт-центра 8 (800) 222-22-22.

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01 декабря 2023

Псковичам напомнили, что истекает срок своевременной уплаты налогов за 2022 год 

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