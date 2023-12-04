О цифровизации банковских услуг для бизнеса поговорят на «Серебряном дожде»

13:57, 04 декабря 2023, ПАИ

Региональный директор псковского офиса ПСБ Андрей Копосов станет гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 4 декабря.

Какие направления банковских продуктов для бизнеса сейчас самые востребованные? Чем россиян в ближайшей перспективе удивит отечественный финтех, а чем можно пользоваться уже сейчас? Какие преимущества предлагает платформа цифрового рубля? Что является ключевым ориентиром в процессе цифровизации банковских услуг для предпринимателей?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Бизнес-ланч» в 14:00. Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».