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Экономика

О цифровизации банковских услуг для бизнеса поговорят на «Серебряном дожде»

Региональный директор псковского офиса ПСБ Андрей Копосов станет гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 4 декабря.

О цифровизации банковских услуг для бизнеса поговорят на «Серебряном дожде». Фото: ПАИ

Какие направления банковских продуктов для бизнеса сейчас самые востребованные? Чем россиян в ближайшей перспективе удивит отечественный финтех, а чем можно пользоваться уже сейчас? Какие преимущества предлагает платформа цифрового рубля? Что является ключевым ориентиром в процессе цифровизации банковских услуг для предпринимателей?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Бизнес-ланч» в 14:00. Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».

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