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Экономика

Цены на автозапчасти в России выросли более чем на 7%

С начала года автозапчасти в России выросли в цене в диапазоне с 7 до 17 %, сообщили «Ведомости».

Рост цен на автозапчасти связан с ослаблением рубля и логистическими издержками. Больше всего подорожали запчасти на машины ушедших из России брендов. Выросли в цене компоненты для планового техобслуживания. Ремни, тормозные колодки и диски стали дороже на 15 %, масла – на 14 %, щетки стеклоочистителя – на 7 %, фильтры – на 2-3 %.

Отмечается, что средняя стоимость автозапчастей в этом году выросла на 7,4 %. По словам президента Российского союза автостраховщиков Евгения Уфимцева, рост цен на запчасти мог быть больше, учитывая колебания курса валют. В целом ситуация с автозапчастями стабилизирована.

Подорожание автозапчастей сказывается на техобслуживании автомобилей, которое тоже может вырасти в цене в 2024 году на 10-15 %. В основном повышение цен коснется услуг на ТО у официальных дилеров. Они используют оригинальные материалы, стоимость которых зависит от курса валют. Также сообщается, что средняя стоимость часа работ по техобслуживанию практически не изменилась (700-2000 рублей).

«Автостат» предупреждает, что средняя стоимость ремонта автомобиля в предстоящем году вырастет, обращений в сервис станет больше, так как сроки владения автомобилем увеличатся.

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