В России вырос спрос на горнолыжный отдых

20:56, 05 декабря 2023, ПАИ

Спрос на горнолыжный отдых в России в текущем сезоне вырос на 44%, сообщает «Коммерсантъ».

Самыми популярными направлениями стали Эсто-Садок и Красная Поляна – на них пришлось около половины всех бронирований с декабря 2023 года по апрель 2024 года. Третье место занял Архыз (19%). В десятку также вошли Шерегеш, Домбай, курорты Приэльбрусья (Терскол, Поляна Чегет и Поляна Азау) и Алтая (Белокуриха и Манжерок).

Отдых на российских курортах в среднем планируют на пять дней. Средняя стоимость ночи составляет 11 тысяч рублей, что на 17% выше, чем в прошлом сезоне. Самое дорогое размещение – в Красной Поляне и Эсто-Садке (в среднем 12,3 тысяч рублей), самое дешёвое – в Поляне Чегет (4,9 тысячи рублей).

Чаще всего любители горнолыжного отдыха отдыхают парами (54%) и семьями (25%).

31% туристов размещаются в отелях без звёзд, 17% – в гостевых домах и 16% – в апартаментах. Реже всего россияне размещаются в пятизвёздочных отелях (6%).

Напомним, цены в российских отелях в этом году выросли на 8–14%. Кроме того, эксперт рассказала о новых видах туризма в России.

Ранее сообщалось, что в Псковской области планируют построить новую трёхзвёздочную гостиницу.

Сообщалось также, что востребованность Пскова в новогодние праздники у туристов выросла в пять раз. С туристическим потенциалом региона ознакомились туроператоры, оценив более десяти объектов.