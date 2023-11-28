Востребованность Пскова в новогодние праздники у туристов выросла в пять раз

11:07, 28 ноября 2023, ПАИ

Стали известны туристические направления, спрос на которые вырос на Новый год. По динамике востребованности путешестий Пскова оказался на второй позиции. Об этом свидетельствуют данные исследования российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.

Алушта (Крым) стала самой востребованной в период Новогодних праздников – по сравнению с 2022 годом её популярность у туристов выросла на 900%, а Псков занял вторую позицию, его востребованность на турсервсисах выросла на 433%. На третьей позиции находится Великий Устюг (Вологодская область).

Ранее сообшалось, что, по прогнозу комитета по туризму Псковской области, регион в зимний сезон посетит 90 тысяч туристов. В прогноз попадают только те, кто бронирует гостиницы и остается хотя бы на одну ночь. Реальная же цифра приезжающих в Псковскую область с туристическими целями выше.