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Псковичи рассказали, что хотят изменить в своей жизни в новом году

Псковичи рассказали, что хотят изменить в своей жизни в новом году. Об этом сообщается в опросе SuperJob.

Заняться образованием и больше читать в новом году хочет каждый третий пскович (32%). Уделять достаточно времени близким и своим увлечениям мечтает 28 и 27% соответственно. Наладить личную жизнь планируют 25% опрошенных, еще столько же хотят заняться спортом. Больше отдыхать в 2024 году загадали 21% горожан. Пересмотреть отношение к жизни и окружающим хотят 16% респондентов, еще 16% мечтают о ремонте. Поменять место жительства планируют 15%. Изменить систему питания и начать изучать иностранный язык — цели на следующий год 15 и 14% соответственно. Отказаться от вредных привычек в будущем году планируют 13% псоквичей. 10% задумываются о смене круга друзей. 7% респондентов устраивает их жизнь, менять ее в новом году они не планируют.

Мужчины чаще женщин в новом году хотят отказаться от вредных привычек. Женщинам же важнее с нового года поменять мировоззрение к жизни и пересмотреть систему питания.

Чаще остальных уделять время образованию и чтению в новом году хотят респонденты моложе 34 лет (41%). О том, чтобы дарить больше времени близким, чаще мечтают респонденты старше 45 лет (34%).

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