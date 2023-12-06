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Общество

Об украшении Пскова к Новому году поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Заместитель главы администрации Пскова – начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ. На фото Александр Грацкий

Главное из эфира:

  • более 11 тысяч кубометров снега вывезли из Пскова;
  • «Работа в части улично-дорожной сети идёт и днём, и ночью. В утренний час пик и вечерние часы она затормаживается на центральных улицах, потому что активно идут машины и пешеходы. Ночью работу ведут более активно», – отметил гость студии;
  • на уборку после снегопада на центральных улицах отводится порядка четырёх часов;
  • световая инсталляция «Звёздное небо» появится в Пскове;
  • обновлённую гирлянду повесят на главной новогодней ёлке Пскова;
  • барсики появятся на улицах Пскова до 15 декабря. Сейчас их отливают и готовят к установке на литейном заводе Ярославля;
  • две зарядки для электромобилей подключают к сетям в Пскове;
  • в настоящий момент разрабатывается вариант оформления зарядки на улице Пушкина. «Для её гармоничного вписания в общий облик улицы», – уточнил Александр Грацкий.

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