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Общество

Барсики появятся на улицах Пскова до 15 декабря

Барсики появятся на улицах Пскова до 15 декабря. Сейчас их отливают и готовят к установке на литейном заводе Ярославля, сообщил заместитель главы администрации Пскова – начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Скриншот видео, размещённого в телеграм-канале Михаила Ведерникова

Скульптурные композиции будут расположены:

  • возле Дома Беклешова (у входа в ТИЦ на улице Георгиевской, 4);
  • на Октябрьской площади, в сквере у главпочтамта;
  • на набережной, под смотровой площадкой около ТЭЦ;
  • возле библиотеки имени В. А. Каверина, на лестнице, ведущей к главному фасаду от амфитеатра;
  • около Дома ксендза и бывшего польского костёла (на одной из скамеек);
  • во дворе рядом с церковью Сергия с Залужья;
  • на территории вдоль крепостной стены на улице Свердлова у Пролома;
  • на зелёной зоне у Михайловской башни;
  • на смотровой площадке на улице Воеводы Шуйского;
  • в сквере у школы № 15.

Барсики представляют собой малые архитектурные формы, сделанные из бронзы. Их создание стало возможным благодаря победе во всероссийском конкурсе с проектом «Сердце Пскова».

Ранее сообщалось, что псковичам показали, как будут выглядеть псковские барсики.

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