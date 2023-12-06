Барсики появятся на улицах Пскова до 15 декабря

18:19, 06 декабря 2023, ПАИ

Барсики появятся на улицах Пскова до 15 декабря. Сейчас их отливают и готовят к установке на литейном заводе Ярославля, сообщил заместитель главы администрации Пскова – начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Скульптурные композиции будут расположены:

возле Дома Беклешова (у входа в ТИЦ на улице Георгиевской, 4);

на Октябрьской площади, в сквере у главпочтамта;

на набережной, под смотровой площадкой около ТЭЦ;

возле библиотеки имени В. А. Каверина, на лестнице, ведущей к главному фасаду от амфитеатра;

около Дома ксендза и бывшего польского костёла (на одной из скамеек);

во дворе рядом с церковью Сергия с Залужья;

на территории вдоль крепостной стены на улице Свердлова у Пролома;

на зелёной зоне у Михайловской башни;

на смотровой площадке на улице Воеводы Шуйского;

в сквере у школы № 15.

Барсики представляют собой малые архитектурные формы, сделанные из бронзы. Их создание стало возможным благодаря победе во всероссийском конкурсе с проектом «Сердце Пскова».

Ранее сообщалось, что псковичам показали, как будут выглядеть псковские барсики.