Барсики появятся на улицах Пскова до 15 декабря
Барсики появятся на улицах Пскова до 15 декабря. Сейчас их отливают и готовят к установке на литейном заводе Ярославля, сообщил заместитель главы администрации Пскова – начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Скульптурные композиции будут расположены:
- возле Дома Беклешова (у входа в ТИЦ на улице Георгиевской, 4);
- на Октябрьской площади, в сквере у главпочтамта;
- на набережной, под смотровой площадкой около ТЭЦ;
- возле библиотеки имени В. А. Каверина, на лестнице, ведущей к главному фасаду от амфитеатра;
- около Дома ксендза и бывшего польского костёла (на одной из скамеек);
- во дворе рядом с церковью Сергия с Залужья;
- на территории вдоль крепостной стены на улице Свердлова у Пролома;
- на зелёной зоне у Михайловской башни;
- на смотровой площадке на улице Воеводы Шуйского;
- в сквере у школы № 15.
Барсики представляют собой малые архитектурные формы, сделанные из бронзы. Их создание стало возможным благодаря победе во всероссийском конкурсе с проектом «Сердце Пскова».
Ранее сообщалось, что псковичам показали, как будут выглядеть псковские барсики.
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