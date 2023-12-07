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Экономика

Бум регистраций компаний розницы и логистики зафиксировали в России

Аналитики зафиксировали бум регистраций компаний в секторе розничной торговли, транспортировки и хранения в России в 2023 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

За девять месяцев 2023 года к аналогичному периоду прошлого года число созданных компаний в секторе розничной торговли выросло на 70 %. Такой интерес к рознице связан с восстановлением спроса потребителей из-за роста реальных доходов и увеличения объёмов выдачи необеспеченных кредитов. Однако аналитики предупреждают: этот сектор не будет привлекательным для МСП из-за ускоренного развития крупных компаний.

Рост регистраций субъектов МСП в сфере грузовых автоперевозок (70 %) и операций в сфере складского хозяйства (59 %) связан с потребностью решать логистические проблемы, которые возникли из-за санкций. Отмечается, что этот сектор продолжит интересовать МСП, потому что процессы, запущенные вызовами трансформации в сфере перевозок, продолжат активно развиваться.

Наибольший интерес создания компаний наблюдается в секторе IT. Привлекательность этой отрасли сохранится благодаря высокой финансовой устойчивости и низкому уровню просрочек по кредитам, утверждают аналитики. Другими приоритетными направлениями при регистрации МСП стали оптовая торговля, строительство и девелопмент.

Сектор промышленности не вызвал особого интереса у предпринимателей, несмотря на то, что Правительство РФ в условиях ухода иностранных поставщиков проявляет наибольший интерес именно к этой сфере. Аналитики объясняют это тем, что власти сосредоточены поддерживать уже работающие предприятия, которые могут показать гарантированные результаты и соответствие необходимым критериям.

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