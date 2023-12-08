54% псковичей подведут личные итоги уходящего года

09:31, 08 декабря 2023, ПАИ

54 % псковичей подведут личные итоги уходящего года, сообщается в опросе SuperJob.

При этом каждый третий не будет сохранять свои выводы: подведет итоги года мысленно или устно (например, в виде праздничного тоста). 19 % оставят информацию в личных заметках. 1 из 100 запостит личные итоги года в соцсетях. Еще 1 % сохранит в другом виде (напишет стихотворение, картину, музыкальное произведение и проч.).



Подводя итоги года, наиболее пристальное внимание экономически активные псковичи традиционно уделяют благосостоянию, здоровью и карьере. Женщины более склонны к декабрьской рефлексии, чем мужчины. Личные итоги года чаще анализируют те, кто зарабатывает больше.