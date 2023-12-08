Газопровод для газификации района Лапинки построили в Острове

17:41, 08 декабря 2023, ПАИ

Строительство внутрипоселковых распределительных сетей среднего давления общей протяженностью более шести километров для газификации района Лапинки в Острове завершил «Газпром газораспределение Псков». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Новые газовые сети создают возможность подключения около 200 домовладений. В работе у компании находится 121 договор на догазификацию.

«Начало работ по подключению потребителей в районе запланировано в начале 2024 года после получения необходимой разрешительной документации на объект. Жителям следует подавать заявки и готовить домовладения к приёму газа», – отметил заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Псков» Игорь Мелузов.