Число пользователей личных кабинетов «Газпром межрегионгаз Псков» увеличилось

17:36, 08 декабря 2023, ПАИ

С начала года количество абонентов «Газпром межрегионгаз Псков», которые используют сервис «Личный кабинет», увеличилось на пять тысяч. За этот же период через «Личный кабинет» пользователи совершили платежи на общую сумму более 52 млн рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

В электронном сервисе каждый абонент может сообщать показания счётчика, платить за потребление газа без комиссии, формировать электронные квитанции за любой период. Есть возможность одновременно подключить лицевые счета своих родственников и осуществлять все необходимые операции. Также «Газпром межрегионгаз Псков» рекомендует использовать сервис «Личный кабинет» как бесконтактный формат общения с газовой компанией по любому вопросу газоснабжения.

«Увеличение количества пользователей «Личного кабинета» вполне обоснованно. Абоненты выбирают сервис за его доступность и многофункциональность, за экономию времени при взаимодействии с поставщиком и возможность оплачивать газ без комиссии в любое время», – отметила начальник службы по работе с потребителями в Пскове ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Светлана Николаева.