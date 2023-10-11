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Общество

Развитие почтовой связи обсудили в медиацентре ПАИ. Главное

Пресс-конференция с директором Управления федеральной почтовой связи Псковской области АО «Почта России» Ольгой Беляцкой состоялась в медиацентре ПАИ:

Фото: Андрей Степанов / «Псковская правда»

Главное:

  • 28 ранее закрытых в Псковской области отделений «Почты России» возобновили работу;
  • в Псковской области находится 288 отделений «Почты России», 206 из них – в сельской местности;
  • в «Почте России» в Псковской области работает более 1,5 тысячи сотрудников – свыше 700 почтальонов, водители, операторы. Больших кадровых проблем у «Почты России» нет.
  • почтоматы в ближайшее время появятся в четырёх отделениях «Почты России» в Пскове. Они будут установлены в почтовых отделениях 180016, 180000, 180019 и 180024;
  • жители Псковской области смогут получить посылки, заказанные на маркетплейсе Ozon, в отделениях «Почты России»;
  • шесть миллионов отправлений обработала «Почта России» в Псковской области с начала 2023 года;
  • в Псковской области сократилось количество обращений и жалоб на очереди в почтовых отделениях и хамство сотрудников «Почты России»;
  • в 2024 году планируется отремонтировать целый перечень отделений по всей области;
  • во всех отделениях в Пскове появится электронная очередь;
  • все услуги, которые предлагает почта, востребованы. В городе самые востребованные услуги – выдача посылок, оплата квитанций, на селе – выдача пенсий и соцуслуги. В районах почта – это место встречи и общения людей.

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