Шесть миллионов отправлений обработала «Почта России» в Псковской области

11:43, 11 октября 2023, ПАИ

Шесть миллионов отправлений обработала «Почта России» в Псковской области с начала 2023 года. Об этом рассказала директор управления федеральной почтовой связи Псковской области АО «Почта России» Ольга Беляцкая на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 11 октября.

«В 2022 году эта цифра за весь год составила десять миллионов отправлений. Сейчас у нас эта цифра шесть миллионов. Мы продолжаем работать в том же темпе. Сейчас мы заходим в высокий сезон, и это для нас ожидаемо, поэтому мы к нему готовимся и перераспределяем свою ресурсность», – подчеркнула Ольга Беляцкая.

Ранее сообщалось, что 28 новых отделений «Почты России» открыли в Псковской области.

Напомним, что ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор АО «Почта России» Михаил Волков провели переговоры о проблемных вопросах и перспективах совместной работы. Целью встречи стало повышение качества работы почтовых отделений на территории Псковской области и улучшение условий труда персонала.

Также в десяти почтовых отделениях проведут ремонт. Кроме того, сотрудникам «Почты России» в Псковской области проиндексируют зарплаты.