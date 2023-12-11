Фальшивую пятитысячную банкноту изъяли в Великих Луках
В финансовом учреждении Великих Лук 8 декабря обнаружили банкноту достоинством пять тысяч рублей с признаками подделки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По имеющимся данным, купюра поступила в учреждение с выручкой местной торговой организации. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках уголовного дела.
«К сожалению, подобные случаи на территории области далеко не единичные», – отметили в пресс-службе ведомства и призвали жителей региона при обнаружении поддельной купюры незамедлительно сообщать в полицию.
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