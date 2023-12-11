Фальшивую пятитысячную банкноту изъяли в Великих Луках

11:40, 11 декабря 2023, ПАИ

В финансовом учреждении Великих Лук 8 декабря обнаружили банкноту достоинством пять тысяч рублей с признаками подделки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, купюра поступила в учреждение с выручкой местной торговой организации. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках уголовного дела.

«К сожалению, подобные случаи на территории области далеко не единичные», – отметили в пресс-службе ведомства и призвали жителей региона при обнаружении поддельной купюры незамедлительно сообщать в полицию.