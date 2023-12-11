Глава «Белого интернета» назвала методы борьбы с кибербуллингом

19:15, 11 декабря 2023, ПАИ

Глава организации по защите прав в цифровой среде «Белый интернет» Элина Сидоренко рассказала о методах борьбы с кибербуллингом на встрече с уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча была посвящена защите детей от цифровых угроз и укреплению двустороннего взаимодействия по охране прав детей и обеспечения их безопасности в интернете. По словам Элины Сидоренко, 22 % детей сталкивались с травлей в интернете. Борьба с кибербуллингом должна основываться на обучении цифровой гигиене, системной работе и наказании виновников буллинга, уточнила она.

Основной проблемой при защите детей от токсичной информации являются высокие темпы создания новых нерегулируемых интернет-ресурсов, которые несут вред жизни и здоровью детей.

В конце встречи глава «Белого интернета» и омбудсмен обсудили направления сотрудничества в части обеспечения информационной безопасности детей.

23 ноября в медиацентре ПАИ состоялся круглый стол «Информационная безопасность детей: риски и их предупреждение». Эксперты обсудили, какие бывают виды и формы киберпреступлений с участием несовершеннолетних, видят ли дети и их родители все риски в интернет-пространстве, а также озвучили все программы и проекты в регионе, повышающие киберграмотность детей и подростков, а вместе с ними и родителей.

Напомним также, что псковский эксперт рассказал о детской кибербезопасности.