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Общество

Кибербезопасность детей обсудили в медиацентре ПАИ

Круглый стол «Информационная безопасность детей: риски и их предупреждение» состоялся в медиацентре ПАИ. Эксперты обсудили, какие бывают виды и формы киберпреступлений с участием несовершеннолетних, видят ли дети и их родители все риски в интернет-пространстве, а также озвучили все программы и проекты в регионе, повышающие киберграмотность детей и подростков, а вместе с ними и родителей.

  • Круглый стол «Информационная безопасность детей: риски и их предупреждение» состоялся в медиацентре ПАИ
    Фото: ПАИ
  • Круглый стол «Информационная безопасность детей: риски и их предупреждение» состоялся в медиацентре ПАИ
    Фото: ПАИ
  • Круглый стол «Информационная безопасность детей: риски и их предупреждение» состоялся в медиацентре ПАИ
    Фото: ПАИ
  • Круглый стол «Информационная безопасность детей: риски и их предупреждение» состоялся в медиацентре ПАИ
    Фото: ПАИ
  • Круглый стол «Информационная безопасность детей: риски и их предупреждение» состоялся в медиацентре ПАИ
    Фото: ПАИ
  • Круглый стол «Информационная безопасность детей: риски и их предупреждение» состоялся в медиацентре ПАИ
    Фото: ПАИ

Главное со слов гостей медиацентра:

  • «засватать» несовершеннолетних в киберпространстве пытаются как взрослые, так и сверстники;
  • сообщения о заминировании учебных заведений, привлечение в качестве курьеров в мошенничествах с деньгами – это подростковые преступления, которые фиксируют и раскрывают правоохранительные органы;
  • буллинг, тиражирование персональных данных, вовлечение в интернет-казино, предложения «сняться в кино», рассылка вредоносных ссылок – риски, с которыми дети сталкиваются в интернете чаще всего;
  • не все подростки осознают, что электронный след от их каких-либо неприглядных действий остаётся в интернете навсегда и может в будущем навредить;
  • при этом эксперты отмечают, что взрослые подвергаются тем же рискам, что и несовершеннолетние, и не всегда грамотно себя ведут в таких ситуациях;
  • номофобией, то есть страхом остаться без мобильника, страдают и взрослые, и дети;
  • в регионе проводятся уроки цифровой грамотности, темы кибербезопасности затрагиваются на уроках ОБЖ и окружающего мира, через региональный IT-куб проходят сотни подростков;
  • знания по цифровой гигиене лучше всего усваиваются к игровой форме;
  • детский хаос в компьютерных играх надо переключать в формат секций и кружков;
  • отключать интернет и лишать гаджетов – самый непродуктивный способ защиты ребёнка от интернет-влияния;
  • секции по киберспорту, фиджитал-спорту уделяют большое внимание кибербезопасности, учат детей правильно себя вести в сетях;
  • современный киберспортсмен далёк от устоявшегося в массах образа «немытого, невыспавшегося, сидящего на энергетиках айтишника»;
  • эксперты не согласны с растиражированным мнением, что увлечение компьютерными играми-стрелялками провоцирует агрессию в реальном мире. «Топором можно рубить дрова, а можно головы, всё зависит от того, в чьих руках топор»;
  • психологическая устойчивость и цифровая гигиена – главные киты киберздоровья детей и подростков;
  • цифровое пространство даёт огромные возможности для развития личности;
  • киберпространство – это теперь новая реальность

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