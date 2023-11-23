Кибербезопасность детей обсудили в медиацентре ПАИ

11:02, 23 ноября 2023, ПАИ

Круглый стол «Информационная безопасность детей: риски и их предупреждение» состоялся в медиацентре ПАИ. Эксперты обсудили, какие бывают виды и формы киберпреступлений с участием несовершеннолетних, видят ли дети и их родители все риски в интернет-пространстве, а также озвучили все программы и проекты в регионе, повышающие киберграмотность детей и подростков, а вместе с ними и родителей.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Главное со слов гостей медиацентра: