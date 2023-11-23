Кибербезопасность детей обсудили в медиацентре ПАИ
Круглый стол «Информационная безопасность детей: риски и их предупреждение» состоялся в медиацентре ПАИ. Эксперты обсудили, какие бывают виды и формы киберпреступлений с участием несовершеннолетних, видят ли дети и их родители все риски в интернет-пространстве, а также озвучили все программы и проекты в регионе, повышающие киберграмотность детей и подростков, а вместе с ними и родителей.
Главное со слов гостей медиацентра:
- «засватать» несовершеннолетних в киберпространстве пытаются как взрослые, так и сверстники;
- сообщения о заминировании учебных заведений, привлечение в качестве курьеров в мошенничествах с деньгами – это подростковые преступления, которые фиксируют и раскрывают правоохранительные органы;
- буллинг, тиражирование персональных данных, вовлечение в интернет-казино, предложения «сняться в кино», рассылка вредоносных ссылок – риски, с которыми дети сталкиваются в интернете чаще всего;
- не все подростки осознают, что электронный след от их каких-либо неприглядных действий остаётся в интернете навсегда и может в будущем навредить;
- при этом эксперты отмечают, что взрослые подвергаются тем же рискам, что и несовершеннолетние, и не всегда грамотно себя ведут в таких ситуациях;
- номофобией, то есть страхом остаться без мобильника, страдают и взрослые, и дети;
- в регионе проводятся уроки цифровой грамотности, темы кибербезопасности затрагиваются на уроках ОБЖ и окружающего мира, через региональный IT-куб проходят сотни подростков;
- знания по цифровой гигиене лучше всего усваиваются к игровой форме;
- детский хаос в компьютерных играх надо переключать в формат секций и кружков;
- отключать интернет и лишать гаджетов – самый непродуктивный способ защиты ребёнка от интернет-влияния;
- секции по киберспорту, фиджитал-спорту уделяют большое внимание кибербезопасности, учат детей правильно себя вести в сетях;
- современный киберспортсмен далёк от устоявшегося в массах образа «немытого, невыспавшегося, сидящего на энергетиках айтишника»;
- эксперты не согласны с растиражированным мнением, что увлечение компьютерными играми-стрелялками провоцирует агрессию в реальном мире. «Топором можно рубить дрова, а можно головы, всё зависит от того, в чьих руках топор»;
- психологическая устойчивость и цифровая гигиена – главные киты киберздоровья детей и подростков;
- цифровое пространство даёт огромные возможности для развития личности;
- киберпространство – это теперь новая реальность.
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