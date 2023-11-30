«Бесплатный сыр только в мышеловке»: псковский эксперт рассказал о детской кибербезопасности

19:29, 30 ноября 2023, ПАИ

Что такое детская кибербезопасность, может ли полностью пропасть опасность утечки данных в интернете и с какого возраста следует заводить ребёнку социальные сети? Об этом и многом другом в интервью ПАИ рассказал заместитель председателя Федерации компьютерного спорта Псковской области Давид Мошура.

– Что такое детская кибербезопасность?

– Детская кибербезопасность – это гигиена детского плавания в интернете. Когда ребёнок знает, куда заходить, что нажимать, куда не нажимать, куда лучше вообще никогда не заходить. Любопытство, которое часто у детей проявляется, конечно, приводит к неудачным последствиям, но как-то надо ребёнка подготовить, чтобы он мог унять своё любопытство и не бродить по ссылкам или переписываться с какими-то неадекватными людьми.

– Увеличиваются ли случаи мошенничества и утечки данных в интернете?

– Мне кажется, что уменьшилось. Когда я ещё не занимался этими вопросами, не рассказывал о детской кибербезопасности, я видел гораздо больше случаев обмана. Раньше многие на это попадали, различные взломы аккаунтов.

Почему сейчас это меньше происходит? Потому что в своё время появилась двухфакторная аутентификация, которая начала приводить к хорошему движению всё это: появились подтверждения с телефона, на телефон приходят уведомления, что кто-то пытается зайти в твои социальные данные, в игровые аккаунты вообще нельзя зайти без своего телефона.

Некоторые игровые площадки вообще начали делать бонусы за то, что ты подключаешь двухфакторную аутентификацию.

– А в целом может пропасть опасность из интернета?

– Нет, не может. Если видят наживу, то какой-то человек обязательно придумает, как ей воспользоваться. Мир технологий постоянно развивается, каждый день что-то новое, и в итоге появляются люди, которые обязательно воспользуются этим в негативном ключе.

Но за счёт того, что появляются люди, которые начинают взламывать аккаунты, появляются средства защиты.

Всё, что происходит в мире, влияет на киберугрозы. Просто нужно уметь в этом разбираться.

– Что делать, чтобы дети становились меньше жертвами мошенников?

– Самое важное правило – объяснить ребёнку, что «бесплатный сыр только в мышеловке», то есть различные розыгрыши и всё остальное нужно перепроверять несколько раз, что ты сделал правильный репост и у нормальной команды.

Буквально стоит только какие-то одни данные дать, и у тебя из этих данных выкопают уже всё. В телефоне стоит взломать одно какое-то приложение, и другое может подвергнуться проблемам. Самая большая проблема детей, что они думают получить в игре какой-то «скин на халяву», и это может закончиться плачевными последствиями.

Ребёнка особо не поймать на «а дай мне в долг тысячу рублей», потому что у него в долг нет этих денег, а когда ему начинают предлагать скин в игре и это всё бесплатно, если у него на аккаунте хоть три игры куплено, это уже для мошенников хоть какая-то нажива. Аккаунт украдут и продадут буквально через пять минут уже другому владельцу.

Всё остальное стандартное: не общаться с незнакомыми, не переходить по незнакомым ссылкам, следить, где регистрируешься, и другое.

– А что касаемо общения с близкими, друзьями?

– Важное правило – это фильтровать информацию, которую ты можешь отправлять и писать в социальных сетях, а что ты не можешь.

Лучше вживую встретиться и поговорить, а если такой возможности нет, то поговорить по телефону, так как мобильные сети более защищены от такого, но и то часто бывает, что передаются всякие данные.

– С какого возраста детям важно рассказывать о кибербезопасности, об угрозах, которые существуют?

– С того возраста, как ребёнок начал понимать, что происходит у него на экране.

Как сейчас говорят родители, что они в три года дали своему ребёнку телефон и он лучше разбирается в нём, чем родитель, – это большая проблема. Нужно чтобы родитель разбирался лучше ребёнка. Да, есть сказки и песни, что дети гении, но дети не гении, ему просто дали телефон и он это освоил, ему даётся это легче, но он не понимает правил кибербезопасности.

Вообще, круто, когда дети играют в игры не онлайн на телефоне. Выключаешь сеть, и он играет, а у него не вылезают никакие ссылки, и он никуда не перейдёт.

Повторюсь, что ребёнку важно рассказывать всё: куда можно переходить, куда нельзя.

– Как вы относитесь к тому, что детям всё раньше и раньше создают страницы в социальных сетях?

– Я большой противник этого. Социальные сети – они вообще не для детей. Вот говорят, что игры вызывают агрессию у детей, а я считаю, что социальные сети больше агрессии несут, чем игры.

В социальных сетях можно просто листать паблик о футболе, казалось бы, футбол – всё классно, прекрасный вид спорта, а там комментарии такие, что люди друг друга ненавидят непонятно из-за чего. И вот если ребёнок это увидит, то там может столько негатива набраться.

Идеальный возраст для начала ведения социальных сетей – это лет 14, но до 14 вряд ли сможешь удержать ребёнка. Сейчас, кстати, я видел, что в соцсети «ВКонтакте» ввели систему фильтрации, они потенциально жёсткие комментарии скрывают. Может, сейчас что-то придумают, что если тебе 14 или меньше, то тебя вообще жёстко ограничат.

– Это как в онлайн-кинотеатрах получается, можно создать как взрослый, так и детский аккаунт.

– Да, такие если сделают детские темы, то можно будет и раньше ребёнку регистрироваться. Я при этом очень современный человек, я нормально отношусь к тому, что ребёнок играет в игры, никаких проблем не испытываю и не вижу в этом ничего плохого, но вот этот доступ в интернет хотелось бы, чтобы был как можно позже.

– Но тут, я думаю, ещё играет важную роль, что ребёнок приходит в школу и там все с телефонами, соцсетями и он тоже хочет.

– Да, тут ничего не поделаешь. Ребёнок посмотрит, а потом начинает родителей просить о таком же.

– Достаточно ли внимания уделяется теме кибербезопасности?

– Мне кажется, что достаточно. Потому что у нас есть Лига безопасности интернета, которая что-то предпринимает. Плюс ещё сколько раз я уже бывал на круглых столах по кибербезопасности и это не первый год, сколько провели лекций детям и также детям с непростым воспитанием. Также говорили с детьми из детских домов, рассказывали им про финансовую грамотность, как относиться к сберегательным картам.

Это всё кибербезопасность, она всё объединяет: банковские карты и то, что у тебя в компьютере происходит.

Возможно, стоит больше внимания уделять данной теме на центральном телевидении, добавить какую-то программную составляющую, чтобы и взрослых как-то информировать по данной теме. Потому что мы рассказываем это со своих площадок, но мы все прекрасно понимаем, что у нас может быть охват не таким, какой бы хотелось иметь.

– Правильно же я понимаю, что две самые уязвимые группы – это дети и пенсионеры?

– Да. Но мы работали только с детьми. С возрастным поколением тяжело, так как ребёнку ты что-то заложишь в голову, хочет он это или нет, а здесь ты объяснишь, люди вопросы позадают, но потом ему позвонят, скажут о близких и человек на эмоциях сразу всё забудет.

Но по данной теме важно продолжать работать и рассказывать населению о киберопасности, как взрослым, так и детям.