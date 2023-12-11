Иностранные лекарства продолжают поставляться в Россию

20:58, 11 декабря 2023, ПАИ

Иностранные лекарства продолжают поступать в Россию, а изменения в продуктовой линейке лекарственных препаратов на российском рынке незначительны и чаще всего связаны с трудностями самих производителей, приводит «Интерфакс» слова директора департамента развития фармацевтической медицинской промышленности Минпромторга Дмитрия Галкина.

Он подчеркнул, что препараты иностранного производства продолжают поставляться в Россию в абсолютном большинстве.

Напомним, что жители Псковской области могут приобретать лекарства по электронному рецепту. Кроме того, в регионе расходы на здравоохранение благодаря нацпроекту выросли в 1,3 раза.

Ранее сообщалось, что в Россию будут поставлять лекарства от рака из Китая.

Также был собран рейтинг самых частых жалоб пациентов поликлиник и больниц.