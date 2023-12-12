Псковичей приглашают на приуроченную ко Дню Конституции лекцию

09:37, 12 декабря 2023, ПАИ

Лекция на тему «Основной закон – от Русской правды до Конституции РФ» пройдет 12 декабря в музее-заповеднике «Изборск», сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

В музее подчеркнули, что Конституция является фундаментом, на котором держится правовая и политическая система страны. «Российская Конституция – достаточно молодой закон, принятый ровно тридцать лет назад. Вместе с тем Россия – древнее государство, существующее более тысячи лет. В связи с этим стоит задаться вопросом: а были ли какие-то правовые предшественники современной российской Конституции? Исходя из темы лекции можно сделать однозначный вывод – конечно, есть, да. О них мы и поговорим в День Конституции», – пояснили в пресс-службе учреждения.

Лекция пройдёт 12 декабря в 13:00 во флигеле Дома купца Анисимова по адресу: Изборск, ул. Печорская, 37. Прочитает лекцию научный сотрудник музея-заповедника Дмитрий Латышев.

Сегодня в России отмечается День Конституции Российской Федерации. Конституция – основной закон государства – является ядром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание других законов. Глава Пскова Борис Елкин в своем телеграм-канале пожелал псковичам соблюдать Конституцию, быть ответственными гражданами и стремиться к процветанию родной страны.

В Псковском государственном университете в преддверии Дня Конституции прошло обучающее занятие на тему «Конституция РФ. Права и обязанности гражданина», участниками которого стали студенты вуза и участники АНО «Дружина».