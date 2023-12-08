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Значимость прав человека обсудили студенты ПсковГУ в преддверии Дня Конституции

В Псковском государственном университете прошло обучающее занятие на тему «Конституция РФ. Права и обязанности гражданина», участниками которого стали студенты вуза и участники АНО «Дружина». Лектором выступил преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин и теории права ПсковГУ Василий Бабийчук. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Значимость прав человека обсудили студенты ПсковГУ в преддверии Дня Конституции. Фото: ПсковГУ

Слушатели узнали об истории создания Конституции. В частности, лектор рассказал, что Конституция Российской Федерации вступила в силу со дня её опубликования в «Российской газете» 25 декабря 1993 года. Спикер напомнил, что в документе большое внимание уделяется правам и обязанностям гражданина.

В завершение занятия слушатели приняли активное участие в дискуссии, где обсудили вопросы соблюдения прав гражданина в современном обществе и пути отстаивания своих прав.

Добавим, мероприятие состоялось в рамках работы координационного центра по вопросам формирования у молодёжи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма ПсковГУ.

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