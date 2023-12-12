Автобусные рейсы восстановят между Россией и Финляндией

22:34, 12 декабря 2023, ПАИ

Перевозчики Ecolines и Lux Express возобновят автобусные рейсы между Россией и Финляндией, сообщает агентство «Интерфакс».

Ecolines восстановит автобусное движение по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки с 14 декабря. Первый рейс из Санкт-Петербурга в Хельсинки отправится 14 декабря в 6:45, первый рейс из Хельсинки в Санкт-Петербург – в 14:30.

С 15 декабря перевозчик будет выполнять ежедневно по два рейса в каждую сторону, а к 20-м числам декабря планирует выполнять уже по три.

В свою очередь, Lux Express начнёт возобновление рейсов между двумя странами с 13 декабря. В пресс-службе компании подчеркнули, что восстановить прежнюю логистику за короткий срок трудно, поэтому рейсы будут восстанавливаться постепенно.

Первый автобус по маршруту Хельсинки – Санкт Петербург отправится 13 декабря в 21:30, в обратную сторону – в 23:30.

Напомним, что два контрольно-пропускных пункта на границе России и Финляндии откроются 14 декабря.

Ранее сообщалось, что Финляндия закрыла почти все КПП на границе с РФ из-за наплыва мигрантов из третьих стран. О возможном закрытии границы с Россией также предупредили и в Эстонии.