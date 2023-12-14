Прямая линия с Владимиром Путиным начнётся в 12:00 мск

09:32, 14 декабря 2023, ПАИ

Прямая линия президента России Владимира Путина с гражданами страны, совмещенная с большой пресс-конференцией, начнётся в 12:00 мск.

Прямая линия и большая пресс-конференция для Владимира Путина – традиционный формат общения и обратной связи. В предыдущий раз они проводились в 2021 году. На нынешнюю прямую линию уже поступило более 2,2 млн вопросов. По всем каналам ежеминутно поступает около 500 вопросов. Чаще всего на встречах с Владимиром Путиным поднимаются вопросы транспортной инфраструктуры, социального обеспечения, медицины, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В большой пресс-конференции традиционно участвуют представители региональных средств массовой информации, включая журналистов Псковского агентства информации.

Прямая линия будет транслироваться с 12:00 мск по ведущим теле- и радиоканалам России.