Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Молодёжь Пскова приглашают на Рождественский фестиваль

Псковский городской молодёжный центр приглашает всех желающих на ряд мероприятий в рамках Рождественского фестиваля. Мероприятия проходят с 14 декабря текущего года по 16 января 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в организации.

Рождественский фестиваль проходит в Пскове. Фото: ПАИ

Так, на следующей неделе, 19 декабря, состоится мастер-класс по созданию рождественской игрушки на ёлку – он будет интересен всем, кто хочет разнообразить свои праздничные декорации, сделать оригинальный подарок близким или просто провести время с пользой и удовольствием.

С 23 по 24 декабря будет работать рождественская ярмарка в доме Беклешова (Георгиевская, 4), где можно не только приобрести различные товары местных мастеров, но и увидеть фольклорную программу и даже поучаствовать в розыгрыше подарков. Откроет ярмарку фольклорный коллектив «Скоморошина» с уличной программой «Покатилась горошина – перед вами Скоморошина», коллектив «Звонница» представит зрителям «Истории Деда Мороза», а «Коляда», «Жарница» и «Славный городок» покажут спектакль «Мороз Иванович». В завершение свою рождественскую программу представит коллектив колледжа искусств «Очелье».

Накануне новогодних выходных, 27 декабря, пройдёт мастер-класс по созданию аромасаше с зимним ароматом, которое можно будет использовать для ароматизации одежды, постельного белья, сумок, шкафов и даже автомобилей.

Запись на все мастер-классы осуществляется через сообщения сообщества духовно-нравственного направления Молодёжного центра Пскова.

В следующем году 15 января состоится выставка местного художника Александра Бушуева «От Рождества до Крещения», а уже 16 января в 19:00 – рождественский концерт в Доме офицеров с участием коллективов творческого клуба «Феникс».

Отметим, первый мастер-класс в рамках Рождественского фестиваля прошёл 14 декабря – его участники под покровительством художницы Виктории Новиковой при помощи акварельных красок создавали открытку с новогодними мотивами.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 декабря 2023

Молодёжь Пскова приглашают на Рождественский фестиваль
15 декабря 2023

Новую выставку из фондов Пушкинского заповедника открыли в Смоленской области
15 декабря 2023

Более 30 юных дарований наградили в Пскове
15 декабря 2023

Реставрация церкви Сорока Мучеников Севастийских началась в Печорах
15 декабря 2023

Псковская областная библиотека отмечает 190-летие
14 декабря 2023

Стали известны победители конкурса «Чернильница» в Пскове
14 декабря 2023

Что выводит из состояния уныния, рассказал стендап-комик Алексей Шамутило
14 декабря 2023

Гала-концерт победителей фестиваля «Мы из будущего» пройдёт в Пскове 17 декабря

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...