Молодёжь Пскова приглашают на Рождественский фестиваль

23:01, 15 декабря 2023, ПАИ

Псковский городской молодёжный центр приглашает всех желающих на ряд мероприятий в рамках Рождественского фестиваля. Мероприятия проходят с 14 декабря текущего года по 16 января 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в организации.

Так, на следующей неделе, 19 декабря, состоится мастер-класс по созданию рождественской игрушки на ёлку – он будет интересен всем, кто хочет разнообразить свои праздничные декорации, сделать оригинальный подарок близким или просто провести время с пользой и удовольствием.

С 23 по 24 декабря будет работать рождественская ярмарка в доме Беклешова (Георгиевская, 4), где можно не только приобрести различные товары местных мастеров, но и увидеть фольклорную программу и даже поучаствовать в розыгрыше подарков. Откроет ярмарку фольклорный коллектив «Скоморошина» с уличной программой «Покатилась горошина – перед вами Скоморошина», коллектив «Звонница» представит зрителям «Истории Деда Мороза», а «Коляда», «Жарница» и «Славный городок» покажут спектакль «Мороз Иванович». В завершение свою рождественскую программу представит коллектив колледжа искусств «Очелье».

Накануне новогодних выходных, 27 декабря, пройдёт мастер-класс по созданию аромасаше с зимним ароматом, которое можно будет использовать для ароматизации одежды, постельного белья, сумок, шкафов и даже автомобилей.

Запись на все мастер-классы осуществляется через сообщения сообщества духовно-нравственного направления Молодёжного центра Пскова.

В следующем году 15 января состоится выставка местного художника Александра Бушуева «От Рождества до Крещения», а уже 16 января в 19:00 – рождественский концерт в Доме офицеров с участием коллективов творческого клуба «Феникс».

Отметим, первый мастер-класс в рамках Рождественского фестиваля прошёл 14 декабря – его участники под покровительством художницы Виктории Новиковой при помощи акварельных красок создавали открытку с новогодними мотивами.