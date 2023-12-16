Выставка национальных костюмов открылась в Пскове

15:13, 16 декабря 2023, ПАИ

Выставка «Из цветной материи» открылась в Доме ремёсел в Пскове сегодня, 16 декабря. На ней представлены работы участников конкурса национальных костюмов. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Гостям выставки рассказали о каждой коллекции, её авторе, использованных в процессе создания материалах и техниках.

На выставке представлены сценические образы, творческие эксперименты, музейные копии костюмов и аксессуаров ушедших эпох.