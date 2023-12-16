Владимир Путин идёт на выборы с опорой на все поколения россиян – Евгений Васильев
Состав инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в президенты говорит о том, что у него есть опора на все поколения россиян, на самые широкие слои общества, а обществу нужен такой консолидирующий лидер, как Путин. Об этом заявил один из участников инициативной группы, граждан, врач, депутат Псковской гордумы Евгений Васильев в беседе с корреспондентом ПАИ.
«Владимир Путин консолидирует российское общество. Достаточно посмотреть, на состав инициативной группы: представители регионов, врачи, учителя, ветераны боевых действий, пенсионеры, студенты, волонтёры, общественники – все они выступают в поддержку нашего лидера. Я рад, что мы с коллегами причастны к этому важному решению», – сказал Евгений Васильев.
«Нам всем, всем жителям России нужны уверенность в завтрашнем дне и стабильное развитие. Владимир Путин доказал, что умеет добиваться поставленных целей во благо всех россиян. С ним страна прошла не одно серьёзное испытание, преодолеет и другие», – добавил он.
В субботу, 16 декабря, собрание инициативной группы граждан приняло решение о выдвижении Владимира Путина на выборы президента России.
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