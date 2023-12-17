Латвия собирается выдворить из страны больше тысячи граждан России

13:55, 18 декабря 2023, ПАИ

Более тысячи граждан России, проживающих в Латвии, могут быть выдворены из страны, заявила в программе «900 секунд» на местном канале TV3 руководитель Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Майра Розе.

По ее словам, примерно 15,5 тысячи граждан России запросили постоянный вид на жительство, а почти три тысячи человек — временный вид на жительство.

По словам Розе, около 2 200 человек не выполнили необходимые действия, чтобы продолжить свое пребывание в Латвии. Это неокончательная цифра, так как люди продолжают подавать документы, и УДГМ попросило Государственную пограничную охрану проверить, не уехали ли уже люди. Информация об этом может появиться в конце недели.

«Более тысячи человек подлежат выдворению. Мы видим, что есть много тех, кто опоздал, кто все еще пытается разобраться, подать документы на временный ВНЖ, но, к сожалению, мы должны сказать им, что они должны уехать, потому что ни один из пунктов закона к ним не относится», — заявила Розе.