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Спорт

Умер участник первой советской экспедиции на Эверест

Заслуженный мастер спорта СССР по альпинизму Эдуард Мысловский умер на 87-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации альпинизма России.

Похороны пройдут в большом зале Николо-Архангельского крематория 18 декабря.

Эдуард Мысловский родился 29 мая 1937 года в Москве. Альпинизмом увлёкся ещё в техникуме, а первое восхождение совершил в 1954 году. Затем он принял решение стать тренером и прошёл обучение во Всесоюзной школе инструкторов в Джантугане, из которой выпустился в 1961 году.

В 1966 году стал альпинистом-высотником, до 1982 года совершил 11 восхождений на семитысячники СССР, из них пять раз – в качестве руководителя.

Весной 1982 года Мысловский принял участие в первой советской гималайской экспедиции, поднявшейся на Эверест. За это восхождение 44-летний альпинист удостоился звания заслуженного мастера спорта и был награждён орденом Ленина. В 1989 году он руководил второй советской гималайской экспедицией на Канченджангу. Мысловский поднялся до высоты 8 300 метров. За успешное проведение экспедиции был награждён орденом Трудового Красного Знамени и удостоен звания заслуженного тренера Советского Союза.

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