Кинорежиссёр Отар Иоселиани умер в возрасте 89 лет

15:17, 17 декабря 2023, ПАИ

Кинорежиссёр Отар Иоселиани умер в возрасте 89 лет. Об этом в телеграм-канале сообщил его друг, журналист Юрий Рост.

«У нас горе. Ушёл Отар Иоселиани – великий кинорежиссёр, потрясающий человек и мой ближайший друг», – написал он.

Отар Иоселиани родился в 1934 году в Тбилиси. В 1965 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа. В 1979 году Иоселиани присвоили звание заслуженного деятеля искусств Грузинской ССР. С 1980-х годов кинорежиссёр работал во Франции, где в 1984 году снял картину «Фавориты луны», получившую на Венецианском кинофестивале специальный приз жюри. В 1996 году получил специальный приз Венецианского международного кинофестиваля за лучшую режиссуру. В 2006 году получил орден Почётного легиона Франции.

Иоселиани снял фильмы «Листопад», «Жил певчий дрозд» и «Пастораль». Обладатель «Серебряного медведя», двукратный обладатель премии «Ника».

