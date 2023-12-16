Прощание с Аркадием Галковским пройдёт 19 декабря

18:24, 16 декабря 2023, ПАИ

Прощание с первым главным дирижёром Симфонического оркестра Псковской областной филармонии, известным саксофонистом, преподавателем музыкального отделения Псковского областного колледжа искусств Аркадием Галковским состоится во вторник, 19 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе образовательного учреждения.

С 10:00 до 12:00 в колледже искусств (улица Воеводы Шуйского, 2) пройдёт гражданская панихида.

В 13:00 в Храме святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана с Примостья (улица Поземского, 7) будет совершено отпевание.

Похоронят Аркадия Галковского на Орлецовском кладбище (Орлецы №1).

Напомним, дирижёр скончался 15 декабря.