Инфляция в Псковской области оказалась ниже, чем в среднем по СЗФО

11:17, 19 декабря 2023, ПАИ

Годовая инфляция в Псковской области в ноябре 2023 года увеличилась до 6,25% после 5,92% в октябре. Ее значение оставалось ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (6,91%) и в целом по стране (7,48%). Ускорение инфляции в области в основном объясняется ростом издержек производителей и поставщиков ряда товаров, а также увеличением потребительской активности, уточнили в пресс-службе псковского отделения Центробанка России.

В ноябре цены на продовольствие за год выросли на 6,60% после 5,61% месяцем ранее. Издержки птицеводов, производителей и переработчиков мяса продолжили расти. Одна из причин – повышение оплаты труда работников из-за высокой востребованности кадров. Увеличение расходов на производство было перенесено в цены товаров. Этому также способствовал высокий спрос на куриное мясо и яйца, превышающий возможности расширения предложения. В результате цены на мясо птицы, мясные полуфабрикаты и яйца стали расти быстрее, а снижение цен на вареную колбасу сменилось ростом в годовом выражении.

В ноябре цены на непродовольственные товары за год выросли на 3,82% после 3,75% в октябре. Вслед за увеличением логистических издержек и произошедшим ранее ослаблением рубля возросли затраты отечественных предприятий на импортное сырье и компоненты. Высокий спрос позволил производителям активнее переносить возросшие издержки в цены товаров. Это привело к более быстрому годовому росту цен на медикаменты, одежду, инструменты и оборудование.

Годовой прирост цен на услуги в ноябре уменьшился до 9,25% после 9,67% в предыдущем месяце в основном за счет цен на авиаперевозки. Динамика стоимости авиабилетов отличается повышенной волатильностью из-за динамического ценообразования. В ноябре авиарейсы между Псковом и Москвой задерживались несколько раз. Это стало одной из причин снижения спроса на авиабилеты. В результате цены на них уменьшились в годовом выражении после роста в октябре.

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в ноябре 2023 года продолжила расти и составила 6,91% (после 6,49% в октябре). При этом она осталась ниже, чем в целом по России (7,48%). Спрос на товары и услуги в округе по-прежнему растет быстрее, чем предложение. Это позволяет производителям и поставщикам активнее переносить возросшие издержки в цены.

В ноябре 2023 года инфляция в России продолжила повышаться, достигнув 7,48% (в октябре – 6,69%). Темпы роста цен в последние пять месяцев были высокими по широкому кругу товаров и услуг. В ноябре различные показатели устойчивой составляющей роста цен оставались повышенными. Основной фактор – высокий потребительский спрос, под влиянием которого в том числе усиливается перенос возросших издержек в цены. При этом укрепление рубля уменьшало проинфляционный эффект его летнего ослабления.

По прогнозу Банка России, ужесточение денежно-кредитной политики ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. Инфляция в 2023 году сложится вблизи верхней границы диапазона 7–7,5%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.