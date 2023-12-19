Псковский полицейский в третий раз номинирован на премию «Народное признание»

19:54, 19 декабря 2023, ПАИ

Псковский полицейский Артём Баранов в третий раз номинирован на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2023» в номинации «Защита». Полицейский удостоен этого звания сразу за три случая, в которых он отличился на службе и помог жителям города вместе со своими коллегами. В 2023 году на премию поступило сразу две заявки с участием сотрудника ГИБДД.

Так, в марте 2023 года экипаж ДПС по городу Пскову в составе старшего инспектора Артёма Баранова и инспектора Алексея Смирнова оказал доврачебную помощь водителю, у которого произошёл приступ эпилепсии.

Кроме того, экипаж ГИБДД в составе Артёма Баранова и лейтенанта полиции Александра Процика дважды за 2023 год оказал помощь при пожаре псковичам.

26 апреля во время патрулирования улицы Свердлова сотрудники ГИБДД организовали эвакуацию жителей из горящего дома. Тогда Артём Баранов помог одной из пострадавших: он отнёс её на руках в машину скорой помощи.

Также полицейские отличились в ещё одном происшествии на территории Пскова. 27 мая они организовали эвакуацию жителей высотки на Сиреневом бульваре, которая была объята дымом из-за произошедшего рядом возгорания в кафе.

Старший лейтенант полиции Артём Баранов уже был дважды номинирован на общественную премию «Народное признание»: в 2019 году – за спасение девочки, попавшей в ДТП, в 2020 году – за эвакуацию жильцов из горящего дома.

Официальные хештеги премии: #НародноеПризнание, #ПремияПАИ.