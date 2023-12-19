Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский полицейский в третий раз номинирован на премию «Народное признание»

Псковский полицейский Артём Баранов в третий раз номинирован на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2023» в номинации «Защита». Полицейский удостоен этого звания сразу за три случая, в которых он отличился на службе и помог жителям города вместе со своими коллегами. В 2023 году на премию поступило сразу две заявки с участием сотрудника ГИБДД.

Псковский полицейский Артём Баранов (слева на фотографии). Фото здесь и далее предоставлены автором заявки

Так, в марте 2023 года экипаж ДПС по городу Пскову в составе старшего инспектора Артёма Баранова и инспектора Алексея Смирнова оказал доврачебную помощь водителю, у которого произошёл приступ эпилепсии.

Кроме того, экипаж ГИБДД в составе Артёма Баранова и лейтенанта полиции Александра Процика дважды за 2023 год оказал помощь при пожаре псковичам.

26 апреля во время патрулирования улицы Свердлова сотрудники ГИБДД организовали эвакуацию жителей из горящего дома. Тогда Артём Баранов помог одной из пострадавших: он отнёс её на руках в машину скорой помощи.

Также полицейские отличились в ещё одном происшествии на территории Пскова. 27 мая они организовали эвакуацию жителей высотки на Сиреневом бульваре, которая была объята дымом из-за произошедшего рядом возгорания в кафе.

Старший лейтенант полиции Артём Баранов уже был дважды номинирован на общественную премию «Народное признание»: в 2019 году – за спасение девочки, попавшей в ДТП, в 2020 году – за эвакуацию жильцов из горящего дома.

Официальные хештеги премии: #НародноеПризнание, #ПремияПАИ.

Премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Ее учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

Победителей назовут в 14-ти номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. После этапа выдвижения, который завершится 25 декабря, 28 декабря стартует первый этап народного голосования. Церемония вручения запланирована на конец февраля.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 декабря 2023

Новогодние мероприятия пройдут во дворах Великих Лук
19 декабря 2023

КВН на Кубок Деда Мороза прошёл в Пскове
19 декабря 2023

Первая партия яиц из Азербайджана поступила в Россию
19 декабря 2023

«Изборский пряник» номинирован на премию «Народное признание» 
19 декабря 2023

Юные актёры из Бежаницкого района приняли участие в конкурсе «Волшебная маска» в Петербурге
19 декабря 2023

Второй класс осваивает медиа
19 декабря 2023

В Великих Луках продолжают очищать улицы от наледи
19 декабря 2023

Невель продолжают украшать к Новому году

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...