В Пскове инспекторы ГИБДД вывели людей из пожара

16:30, 04 мая 2023, ПАИ

В Пскове инспекторы ГИБДД вывели людей из пожара, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД по Псковской области.

26 апреля во время патрулирования улицы Свердлова сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Пскову старший лейтенант полиции Артём Баранов и лейтенант полиции Александр Процик заметили столб дыма - горела квартира на втором этаже.

Инспекторы сообщили о случившемся в дежурную часть полиции и вызвали экстренные службы – пожарные расчёты и карету медицинской помощи.

У подъезда сотрудники ДПС увидели женщину, которая пояснила, что пожар случился в ее квартире из-за чайника. Артём Баранов и Александр Процик решили обесточить электрический щиток в подъезде и перекрыть газ в доме с помощью вентиля газовой трубы на фасаде здания.

После этого напарники начали поквартирный обход, они разбудили жильцов 1-го и 2-го этажей и помогли им эвакуироваться. К этому моменту клубы дыма уже заполнили подъезд, это мешало подняться на третий этаж. От жильцов полицейские узнали, что на верхнем этаже могут находиться от 5 до 7 человек. Полицейские смочили водой ткань, приложили ко рту и вывели ещё одного человека.

Спустившись на улицу и отдышавшись, автоинспекторы решили использовать сирену, чтобы разбудить тех, кто не услышал стук в дверь. Потом через громкоговорящую установку они посоветовали гражданам, проживающим на третьем этаже, закрыть щели входных дверей мокрыми полотенцами и выйти на балкон.

В это время в окне квартиры, которая располагалась над очагом возгорания, появилась девушка. Было видно, что комната заполнена дымом, однако подняться к ней и провести эвакуацию уже не представлялось возможным. К тому моменту подоспели пожарные, которые развернули лестницу и эвакуировали жительницу через окно квартиры. Пострадавшая не могла самостоятельно передвигаться из-за шокового состояния и интоксикации. Артём Баранов отнёс её в машину скорой помощи, где ей и другим эвакуированным оказали первую помощь.

Когда сотрудники Госавтоинспекции убедились, что жизни и здоровью жильцов ничто не угрожает, они приступили к организации дорожного движения возле горящего здания.