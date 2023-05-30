Псковские полицейские вывели жильцов из многоэтажки, окутанной дымом от горевшего рядом ресторана

18:29, 29 мая 2023, ПАИ

В дневное время 27 мая во время патрулирования улиц города Пскова экипажу ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Артёма Баранова и лейтенанта полиции Александра Процика поступило сообщение о возгорании в кафе, расположенном на Сиреневом бульваре. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД Псковской области.

Напарники незамедлительно выдвинулись к месту происшествия, где уже находился их старший коллега — капитан полиции Александр Федотов, который организовывал проезд спецтехники МЧС к месту пожара. К этому моменту в горящем здании уже никого не было.

Пламя охватило весь ресторан, а поднимающиеся густые клубы дыма из-за сильного ветра окутали стоящий рядом девятиэтажный дом. Оценив обстановку, полицейские приняли решение эвакуировать жильцов высотки. В ходе поквартирного обхода стражи правопорядка просили граждан взять с собой документы и сопровождали их на улицу.

Обеспечив безопасность людей, сотрудники полиции приступили к организации дорожного движения, помогая пожарным расчётам беспрепятственно проехать к месту возгорания. В результате произошедшего никто не пострадал.