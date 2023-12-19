ПсковГУ вошёл в десятку участников конкурса Минобрнауки РФ

22:58, 19 декабря 2023, ПАИ

ПсковГУ вошёл в десятку участников конкурса, организованного Министерством науки и высшего образования России, сообщили ПАИ в пресс-службе университета.

Учёные разработают проект совместно с белорусской компанией «Альгимед Техно», которая занимается исследовательской деятельностью и производством наукоёмких приборов и материалов. Специалисты планируют создать масс-спектрометры АЛМАСС Q-ToF, IMS-ToF, которые активно используются для определения веществ в сложных смесях, в том числе в медицинских целях, но на рынке представлены только дорогими импортными вариантами.

На базе ПсковГУ также создадут научную лабораторию биомедицинской масс-спектрометрии, оборудованную современными приборами, а также научно-образовательный центр разработки и производства деталей прибора и корпуса. Проект рассчитан на три года, финансирование составляет около 600 млн рублей.

Ранее сообщалось, что ПсковГУ получит более 180 млн рублей по программе «Приоритет-2030» в 2024 году. Кроме того, Псковский государственный университет представил свои образовательные программы учащимся в Сербии.

Напомним также, что в Пскове открыли новый корпус ПИШ гибридных технологий в станкостроении Союзного государства.

Отмечалось, что ПсковГУ вошёл в состав консорциума по созданию национальной сети технологических центров лазерных, аддитивных и сопутствующих технологий.