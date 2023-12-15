ПсковГУ представил свои образовательные программы учащимся в Сербии

20:01, 15 декабря 2023, ПАИ

Псковский государственный университет представил учащимся в Сербии свои образовательные программы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

В мероприятии приняли участие начальник управления коммуникаций в сфере образования, старший преподаватель кафедры математики и теории игр ПсковГУ Дмитрий Лобарев и начальник Отдела образования Русского Дома в Белграде Олеся Бабенко.

Учащиеся Зренянинской гимназии, Карловацкой гимназии, IX-й белградской гимназии, белградской электротехнической школы «Раде Кончар», а также студенты филологического факультета Белградского университета познакомились с возможностями бесплатного обучения по программам бакалавриата и специалитета.

В электротехнической школе «Раде Кончар» Дмитрий Лобарев познакомил ребят с образовательными программами Институтов ПсковГУ и физико-математических наук и информационных технологий и Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства. Ученики заинтересовались такими направлениями, как «Искусственный интеллект, робототехника, сенсорика» и «Игропрактика и математическое моделирование».

Ученики IX-й белградской гимназии планируют получить первое высшее образование в области психологии, истории, туризма, журналистики и IT, а старшеклассники Зренянинской и Карловацкой гимназий - в сфере международных отношений, юриспруденции, медицинской кибернетики, хореографии и лингвистики.

Студентам и преподавателям филологического факультета Белградского университета рассказали о возможности участия в краткосрочных бесплатных «Летних школах» в ПсковГУ с практическим курсом русского языка в рамках дополнительного профессионального образования. Студенты филфака обратили внимание на преимущества обучения в ПсковГУ – возможность получения ежемесячной повышенной стипендии, пешей доступности от учебного здания общежития, бассейна, кафетерии, библиотеки, фитнес зала. Также в числе плюсов вуза были названы перспективы получения двух дипломов.