120 единовременных пособий при передаче ребёнка на воспитание в семью выплатил Соцфонд в Псковской области

12:26, 22 декабря 2023, ПАИ

120 единовременных пособий при передаче ребёнка на воспитание в семью назначило отделение Социального фонда России по Псковской области с начала года. Такую выплату могут оформить усыновители, опекуны и приёмные родители. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР.

Пособие предоставляется в фиксированном размере – почти 23 тысячи рублей. Если семья приняла на воспитание ребёнка старше семи лет или с инвалидностью, сумма выплаты увеличивается до 175 тысяч рублей. При усыновлении двух и более детей пособие даётся на каждого из них.

Обратиться за пособием нужно в течение полугода с момента оформления опеки на ребёнка. Это время отсчитывается со дня вступления в силу решения суда об усыновлении или решения органа опеки об установлении опеки или попечительства. В случае с приёмными детьми это день заключения договора о передаче ребёнка в семью.

Пособие можно оформить в отделении Социального фонда, на портале «Госуслуги» и многофункциональных центрах. Для получения выплаты понадобятся документы, подтверждающие передачу ребёнка на воспитание в семью, свидетельство о его рождении, а также реквизиты для перечисления средств.

Решение по пособию территориальные отделения Социального фонда выносят в течение десяти рабочих дней со дня приёма заявления и всех необходимых сведений. Средства семья получает в течение пяти рабочих дней после решения о назначении выплаты.

В случае возникновения вопросов псковичей просят обращаться по телефону 8-800-200-00-98.

Напомним, ранее Социальный фонд России начал приём заявлений на продление единого пособия в новом году, а также более двух тысяч электронных проездных оформили жители Псковской области к санаториям.

Ранее управляющая отделением Социального фонда России по Псковской области Наталья Мельникова рассказала о мерах социальной поддержки граждан с инвалидностью. Прочитать интервью можно здесь.

Отметим, что изменить решение о переводе пенсионных накоплений в другой фонд жители Псковской области могут до конца декабря. Подробности – здесь.