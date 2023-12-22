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Общество

Новую схему обмана российских водителей используют мошенники

Новую схему обмана российских водителей используют мошенники, пишет газета «Известия».

Попадая в мелкое ДТП, виновник предлагает не оформлять европротокол, а обратиться к аварийным комиссарам. Комиссар оформляет протокол и предлагает потерпевшему подъехать в офис, где ему рекомендуют заключить договор цессии (уступку права требования). Водитель заключает договор, согласно которому ему должны выплатить всю сумму страховки, но получает в разы меньше. Дело в том, что в соглашении прописано, что страховая будет переводить выплаты не самому человеку, а на расчётный счёт компании. Таким образом, большая часть страховых выплат уходит мошенникам, а водитель после подписания договора цессии уже не может ничего требовать от страховой компании или от виновника ДТП.

Эксперты отмечают, что потерпевшие, видя людей в форме аварийных комиссаров, доверяют им на подсознательном уровне и не сомневаются в их честности и компетенции.

Зачастую ДТП бывает подставным. Подобная схема широко распространена по всей стране. Чтобы не стать жертвой мошенников при попадании в ДТП, нужно оформлять аварию в соответствии с законом.

Напомним, что на днях начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. В частности, он назвал самые аварийные дни недели и стаж водителей, которые чаще всего попадают в ДТП, сообщил, что число погибших в ДТП в Пскове сократилось более чем на 50 %, а с начала года в Пскове оштрафовали более 600 пешеходов.

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