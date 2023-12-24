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Единую карту петербуржца можно оформить на вставке-форуме «Россия» на ВДНХ

На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ оформить единую карту петербуржца может любой желающий вплоть до 12 апреля 2024 года – даты завершения экспозиции. Такую возможность организовал Сбер, банк – партнёр проекта, на своём стенде в павильоне № 2. Получить готовую карту можно будет в удобном отделении Сбербанка в любом регионе РФ, которое укажет будущий держатель ЕКП. Об этом ПАИ сообщили в финансовом учреждении.

Единую карту петербуржца можно оформить на вставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Фото: Сбер

Для заявления на выдачу карты потребуется только удостоверение личности гражданина РФ и СНИЛС. Оформить ЕКП можно также в отделениях банков – партнёров ЕКП в Санкт-Петербурге.

«Сбер – один из ключевых партнёров проекта «Единая карта петербуржца». На сегодняшний день обладателями ЕКП Сбера являются более миллиона человек. Сегодня мы вместе делаем ещё один шаг вперёд, расширяем географию оформления ЕКП», – отметил вице-губернатор Валерий Москаленко.

В присутствии вице-губернатора Санкт-Петербурга Валерия Москаленко единую карту петербуржца оформил и управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу Алексей Ушенин, переехавший в Северную столицу из другого региона.

«Единая карта петербуржца – это уже своего рода атрибут Северной столицы. Бесплатное обслуживание, запись к врачу, электронная подпись, выгодные программы лояльности – эти и другие характеристики сделали карту удобным и полезным инструментом, поэтому сегодня ЕКП Сбера, например, уже пользуется каждый пятый петербуржец. А теперь оформить карту может и любой желающий на форуме-выставке «Россия». Она будет полезна тем, кто часто гостит в Северной столице, и может стать стимулом приехать туда для тех, кто ещё на это не решался», – поделился управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу Алексей Ушенин.

Единая карта петербуржца – флагман в развитии цифровых карт жителей среди регионов РФ. В апреле проект стал победителем I национальной премии «Умный город» в номинации «Цифровая карта жителя».

Карта за четыре года своего существования стала надёжным помощником петербуржцев. С помощью ЕКП можно экономить на оплате городского транспорта, школьного питания, приобретении товаров и получении услуг, покупке билетов на культурные и спортивные мероприятия.

Только в этом году держатели ЕКП сэкономили на проезде в городском транспорте почти 2 млрд рублей, а на пополнении счёта школьного питания – 7 млн рублей. С проектом сотрудничают более 580 партнёров, предоставляющих скидки по почти 5 тысячам адресов: это торговые и аптечные сети, медицинские центры, театры и музеи, кафе и рестораны. Ознакомиться со всеми возможностями карты можно на выставке ВДНХ на экспозиции Санкт-Петербурга.

Сейчас держателями ЕКП уже являются более 1,6 млн человек, 18 % из них – представители других регионов.

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