Российские компании смогут законно использовать криптовалюту в трансграничных сделках с 2024 года

07:59, 25 декабря 2023, ПАИ

Российские компании смогут легально использовать криптовалюту в трансграничных сделках с 2024 года, пишут «Известия» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова.

«Мы приложим максимум усилий, чтобы в марте уже принять закон в первом чтении, а в апреле–мае – во втором. Тогда во второй половине 2024 года бизнес сможет легально проводить трансграничные сделки с криптой», – отметил он.

Благодаря этой мере российский рынок криптовалют будет развиваться еще дальше. При этом сейчас российские компании стали чаще использовать криптовалюты для международных расчетов, рассказал депутат.

Новый законопроект будет регулировать майнинг, обращение криптовалют, трасграничные платежи с ними и налогообложение этой сферы. При этом, за незаконное использование криптовалюты в законе будет прописана ответственность.