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Культура

Детские школы искусств в Новоржеве и Печорах будут отремонтированы

Финансирование направления «Культура» в 2024 году в Псковской области будет увеличено до 309 млн рублей, сообщил губернатор Михаил Ведерников на сессии областного Собрания, выступая с бюджетным посланием сегодня, 25 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

«Эта сумма учитывает переходящие средства на реконструкцию и переоснащение библиотеки Василёва, о которых я уже говорил. 33 миллиона будет направлено на капремонт детских школ искусств в Печорах и Новоржеве. Почти восемь миллионов – на ещё одну модельную библиотеку в Пскове. 2,5 миллиона – на создание виртуального концертного зала в Опочке», – сообщил глава региона.

Ключевой темой 2024 года в сфере культуры станет 225-летний юбилей Александра Сергеевича Пушкина, отметил Михаил Ведерников. «Мы сделали всё необходимое, чтобы попасть в федеральный план мероприятий. За пределами бюджета уже есть принятое решение Минкультуры о выделении 27 миллионов рублей на проведение мероприятий Дней пушкинской поэзии и русской культуры. Дополнительно ждём результатов конкурсного отбора Фонда культурных инициатив», – рассказал он.

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